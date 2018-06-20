Турчинов – за новые лица в политике, но "с мозгами, знаниями, опытом, ответственностью и моралью"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов ратует за приход в украинскую политику новых личностей, однако подчеркивает важность наличия у этих людей хорошего багажа профессиональных знаний, опыта, ответственности и моральных принципов.

"Политика – это тоже профессия, но, к большому сожалению, у нас смотрят на работу депутата, как на систему обогащения, или как на возможность самоутверждения, а не как на профессию, связанную с разработкой законов и требующую большого объема знаний и опыта", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он считает, что оценка кандидатов в народные депутаты с такой точки зрения в Украине находится не на первом месте.

"В результате бесстыдный популизм и позерство приводят в парламент очень много дилетантов, людей, которые ни по моральным, ни по профессиональным качествам, ни даже по параметрам своего психического здоровья не годятся для этой работы. В результате массовая неврастения, часто царящая в сессионном зале, передается и обществу. Многие депутаты, не имея возможности реализовать себя как законодатели, реализовывают себя в качестве бизнес-лоббистов, клоунов, бойцов или провокаторов", - сказал секретарь СНБО, выразив мнение, что каждыми новыми выборами эта печальная парадигма только усиливается.

При этом он отметил, что является сторонником того, чтобы в украинское политическое пространство пришли действительно новые лица, обладающие необходимыми персональными и профессиональными качествами.

"Я – за новые лица. Но кроме лица, у политика должны быть еще мозги, профессиональные знания, опыт, ответственность, мораль", - подчеркнул А.Турчинов.

Вместе с тем, секретарь СНБО обратил внимание на то, что зачастую "новое лицо" в сознании украинского обывателя это "хорошо забытое старое": "Лицо, которое пару лет не поработало министром или депутатом, для обывателей становится новым".

Полный текст интервью А.Турчинова опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"