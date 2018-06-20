Политика

13:49 20.06.2018

Проблему информационной безопасности необходимо срочно решить на законодательном уровне – Турчинов

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Проблему информационной безопасности необходимо срочно решить на законодательном уровне – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявляет, что на сегодняшний день в Украине отсутствуют правовые и технические возможности для оперативного реагирования на информационные угрозы, поэтому данную проблему необходимо срочно решить на законодательном уровне.

"Служба безопасности Украины вынуждена была закрывать внесенные в санкционные списки российские информационные ресурсы несколько месяцев. Почему? У нас нет сегодня технологии оперативного отключения того или иного ресурса, даже когда он представляет реальную угрозу для безопасности страны. То есть после принятия решения СНБО Служба безопасности убеждала провайдеров выполнить это решение", – рассказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что даже после того, как провайдеры выполнили рекомендации СБУ, осталось много способов обойти санкции и зайти на информационные ресурсы, которые продолжают информационную агрессию против Украины.

"То есть, для оперативного реагирования на информационные угрозы сегодня нет правовых и, соответственно, технических возможностей. Эту проблему необходимо срочно решить на законодательном уровне. И это не связано с наступлением на свободу слова. Это связано с вопросами безопасности страны", - сказал секретарь СНБО.

Полный текст интервью А.Турчинова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #снбо #турчинов #закон #информугроза
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