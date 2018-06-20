Граждане Украины составляют большинство мигрантов в Беларуси - МВД

С ходатайствами о защите в Белоруссии в текущем году уже обратились около 400 иностранцев, большинство из них граждане Украины, сообщил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Александр Татура на пресс-конференции в среду в Минске.

"В текущем году количество обращений иностранцев о предоставлении защиты в Республике Беларусь остается на высоком уровне. По состоянию на 1 июня с ходатайствами о защите обратилось порядка 400 иностранцев, из которых около 90% составили граждане Украины", - сказал А.Татура.

Кроме того, продолжил он, в Белоруссию прибывают вынужденные мигранты из Ирака, Пакистана, Сирии, Йемена, Афганистана, Бангладеш и ряда других стран.

А.Татура напомнил, что значительное увеличение числа вынужденных мигрантов существенно увеличилось с 2014 года в связи с событиями в юго-восточных регионах Украины и вооруженными конфликтами в ряде стран Африки и Азии.

"Если до 2013 года количество иностранцев, которые ходатайствовали о защите, не превышало двухсот человек, то, начиная с 2014 года, их число увеличилось в 4-6 раз", - констатировал замначальника департамента.

А.Татура также проинформировал, что доля иностранцев, которым была предоставлена одна из форм защиты, предусмотренная белорусским законодательством, в последние годы составила около 80% от общего числа принятых решений по ходатайствам.

"Значительный процент положительных решений обусловлен тем, что в настоящее время большую часть ходатайствующих составляют иностранцы, прибывшие из регионов, в которых происходят вооруженные конфликты", - пояснил он.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Жан-Ив Бушарди в свою очередь отметил, что изменение законодательства в республике в 2017 году расширило возможности по предоставлению помощи вынужденным переселенцам.

"Одним из достижений, которым можно по-настоящему гордиться, стало вступление в силу с 1 июля 2017 года новой редакции закона, регулирующего вопросы вынужденной миграции. Благодаря ему упростилась процедура обращения за предоставления защиты в Белоруссии. Лица, находящиеся в компетенции УВКБ ООН, получили больший объем прав, соответственно, улучшилось и их положение в стране", - заметил он.

Так, граждане Украины получили право наравне с гражданами Белоруссии на получение всех видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения на бесплатной основе.