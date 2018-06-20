Регламентный комитет Рады вернул Парубию представления на снятие неприкосновенности с нардепов Вилкула и Колесникова

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады решил, что не может рассматривать представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата от этой фракции Дмитрия Колесникова.

Согласно решению комитета, опубликованному на его сайте, представления вернут председателю Верховной Рады Андрею Парубию ввиду того, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.

В решениях отмечается, что 20-дневный срок, отведенный регламентом, на рассмотрение представлений в комитете истек.

А.Вилкул и Д.Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме.

Согласно решениям комитета, нардепы также не дали письменные пояснения, как это предусмотрено регламентом.

Комитет решил вернуть оба представления А.Парубию и предлагает спикеру обратиться к генеральному прокурору Украины с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, которые обосновывают представления, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им пояснений.

Как сообщалось, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности Д.Колесникова и А.Вилкула.

Что касается Д.Колесникова, то следствие установило: находясь в должности председателя Агентства госимущества Украины, он совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

А.Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.