В Раде высказали возмущение назначением Петра Литвина послом Украины в Армении

Руководитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко и заместитель главы фракции "Народный фронт" Юрий Береза высказали негодование в связи с решением президента Украины Петра Порошенко назначить послом Украины в Армении Петра Литвина и вспомнили его деятельность в ходе АТО.

"Сегодня утром мы увидели кадровое назначение. Одним из наших послов (в Армении) стал Петр Литвин, который бежал из Иловайска", - сказала А.Гопко с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в среду.

Она напомнила, что при рассмотрении проекта новой редакции закона о дипломатической службе комитет по иностранным делам боролся за то, чтобы кандидаты на должности послов проходили предварительные консультации в профильном комитете с тем, чтобы отсеять непрофессионалов.

"В то же время мы видим, как президент назначает своих", - подчеркнула глава комитета.

В свою очередь, крайнее возмущение данным кадровым решением президента высказал Ю.Береза.

"Новый посол государства Украина в Армении - Петр Литвин. Петр Литвин, который бросил своих солдат в секторе "Д", на востоке Украины. (…) А на сегодняшний день он представляет государство Украина послом в Армении", - заявил народный депутат.

Обращаясь к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с трибуны парламента, Ю.Береза подчеркнул, что этим решением руководство страны "перешло черту".

"Не знаю, чем это закончится, но знаю, что послом в другом государстве такой человек не имеет права быть", - заявил Ю.Береза.

Как сообщалось, президент П.Порошенко назначил послом Украины в Армении П.Литвина.

П.Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В ходе проведения АТО – командующий войск сектора "Д". П.Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 года он оставил бойцов под Иловайском. Временная следственная комиссия Верховной Рады не нашла подтверждения данной информации.