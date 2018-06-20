Политика

10:44 20.06.2018

Порошенко назначил послов Украины в Армении и Перу

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Порошенко назначил послов Украины в Армении и Перу

 Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении Петра Литвина.

Это определено указом главы государства №170/2018 от 19 июня.

Кроме того, П.Порошенко назначил послом Украины в Перу Игоря Тумасова (указ №171/2018).

П.Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В ходе проведения АТО – командующий войск сектора "Д". П.Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 года он оставил бойцов под Иловайском. Временная следственная комиссия Верховной Рады не нашла подтверждения данной информации.

И.Тумасов возглавлял отдел стран Южной Америки департамента Америки при Министерстве иностранных дел Украины.

Теги: #порошенко #назначения #послы
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