Порошенко подписал закон, позволяющий повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы, сообщил сайт главы Украинского государства.

"Реализация требований указанного закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, закон позволит повысить возраст приема граждан с 23 до 30 лет в качестве курсантов высших военных учебных заведений. Это позволит ветеранам АТО и операции объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов.

Кроме того, это повысит до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс. В особый период позволит продолжать военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, освободиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Также закон предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождения службы.

"Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок", – отметили в ведомстве.