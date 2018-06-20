США покидают Совет ООН по правам человека

США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Н.Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

Она отметила, что призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны, и решение о выходе из Совета было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса".

"Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека - ИФ) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - подчеркнула американский постпред.

По словам Н.Хейли, решение не было принято легкомысленно.

"Когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы", - подчеркнула она.

Н.Хейли заявила, что Совет ООН по правам человека "является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости", поэтому США не могут доверять ему.

"Если Совет ООН по правам человека собирается нападать на страны, которые поддерживают права человека и защищает страны, которые злоупотребляют правами человека, то Америка не должна оказывать ему какое-либо доверие", - пояснила она.

"Когда так называемый Совет по правам человека не может заставить себя бороться с массовыми нарушениями в Венесуэле и Иране и приветствует Демократическую Республику Конго в качестве нового члена, то Совет перестает быть достойным своего имени", - добавила американский постпред при ООН.

Н.Хейли также обвинила Совет в "нескончаемой враждебности по отношению к Израилю".

В свою очередь дипломат отметила, что США продолжат поддерживать права человека за пределами Совета и рассмотрят возможность вернуться в него в будущем, если будут проведены необходимые реформы.

"Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", - заявила она, добавив, что США "каждый день использовали голос Америки для защиты прав человека в ООН" и "будут продолжать это делать".

В мае этого года на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была принята резолюция с призывом провести международное расследование действий израильских военных против участников массовых протестов в Газе, которые начались 30 марта 2018 года. Представитель Израиля назвала эту резолюцию политически мотивированной. США проголосовали против.

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной комиссии было принято на саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. Одна из сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах.

В составе Совета по правам человека - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. У Азии и Африки - по 13 мест, у Латинской Америки - восемь, у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль - семь мест.

Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Официально срок полномочий США в Совете по правам человека истекает в 2019 году.