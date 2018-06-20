Украина и Израиль обсудили готовность Соглашения о свободной торговле

Министр иностранных дел Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовность Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, сообщила пресс-служба украинского министерства.

"В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма. По результатам переговоров был подписан Протокол 11-го заседания Комиссии", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Иерусалиме состоялось 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. В нем принял участие министр иностранных дел Украины П.Климкин и министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия государства Израиль Зеэв Элькин.

Также П.Климкин встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом III. Стороны обсудили, в частности, вопросы создания единой поместной православной украинской церкви.