Порошенко уволил с должности посла Украины в Республике Кения

Президент Украины Петр Порошенко издал указ об увольнении посла Украины в Республике Кения Евгения Цимбалюка с занимаемой должности, сообщила пресс-служба главы государства.

"Уволить Цимбалюка Евгения Викторовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кения, а также… в Союзе Коморских Островов, в Республике Руанда, в Объединенной Республике Танзания, постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)… по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству", – говорится в соответствующем указе президента №172/2018, обнародованном на сайте главы украинского государства.