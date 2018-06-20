Политика

01:35 20.06.2018

США покидают Совет ООН по правам человека

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США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила американский постпред при Всемирной организации Никки Хейли.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Н.Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

Она отметила, что призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны, и решение о выходе из Совета было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса".

"Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека - ИФ) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", - продолжила американский постпред.

По словам Н.Хейли, решение не было принято легкомысленно.

"Когда 17 месяцев назад сменилась администрация, нам были хорошо известны огромные недостатки Совета по правам человека. Мы могли бы немедленно выйти. Но мы этого не сделали. Вместо этого мы добросовестно пытались решить проблемы"- подчеркнула она.

Теги: #совет #сша #выход #оон
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