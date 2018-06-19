Политика

23:26 19.06.2018

Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

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Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении Павла Жебривского в состав комиссии по внешнему контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщила пресс-служба главы государства.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства вечером во вторник.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.

В свою очередь, П.Жебривский поблагодарил П.Порошенка за новую должность.

"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", –написал он вечером во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что на новой должности планирует помочь сделать НАБУ "максимально прозрачным и эффективным".

"Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", – заверил П.Жебривский.

 

Теги: #указ #порошенко #жебривский
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