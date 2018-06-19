Политика

21:28 19.06.2018

МВФ призывает поддержать президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

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МВФ призывает поддержать президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) является значимым шагом в борьбе с коррупцией, теперь важно оперативно учредить новый судебный орган и восстановить норму о его полномочиях, отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в проведенном накануне разговоре с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы достигли согласия в том, что сейчас крайне важным является безотлагательное принятие парламентом дополнительного закона, поданного президентом, который позволит непосредственно сформировать суд. Не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции", - приведены ее слова в релизе Фонда во вторник.

Глава МВФ также отметила достижение договоренности с главой государства о продолжении тесного сотрудничества, в том числе с правительством, для своевременного выполнения этих, а также других предусловий, прежде всего, касающихся цен на газ и соблюдения предельного дефицита госбюджета.

"Это является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы", – подчеркнула К.Лагард

Глава МВФ поблагодарила президента за его личный вклад, благодаря чему закон был принят, а также приветствовала стремление главы государства обеспечить введение суда в действие к концу текущего года.

"Я очень воодушевлена принятием украинским парламентом закона о Высшем антикоррупционном суде Украины, что является очень важным шагом в борьбе с коррупцией. Новый закон открывает путь для учреждения независимого и сильного антикоррупционного суда, который примкнет к действующим институтам (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура) для обеспечения ответственности и правосудия, требуемого народом Украины от госслужащих", - сказала К.Лагард.

Теги: #условия #транш #мвф
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