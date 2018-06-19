Германия и Франция продолжат работу по украинскому урегулированию в "нормандском формате"

Германия и Франция продолжат работу в рамках "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе, говорится в заявлении лидеров обеих стран, канцлера Ангелы Меркель и президента Эмманюэля Макрона.

Как отмечается в заявлении, подписанном во вторник в правительственной резиденции ФРГ Мезеберг, стороны продолжат формат вместе с Украиной и Россией "с тем, чтобы облегчить реализацию минских договоренностей".

"Для того чтобы ситуация на востоке Украины стабилизировалась, и ее территориальная целостность была обеспечена", - сказано в заявлении.