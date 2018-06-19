Политика

20:32 19.06.2018

Германия и Франция продолжат работу по украинскому урегулированию в "нормандском формате"

1 мин читать

 Германия и Франция продолжат работу в рамках "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе, говорится в заявлении лидеров обеих стран, канцлера Ангелы Меркель и президента Эмманюэля Макрона.

Как отмечается в заявлении, подписанном во вторник в правительственной резиденции ФРГ Мезеберг, стороны продолжат формат вместе с Украиной и Россией "с тем, чтобы облегчить реализацию минских договоренностей".

"Для того чтобы ситуация на востоке Украины стабилизировалась, и ее территориальная целостность была обеспечена", - сказано в заявлении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ ожидает от Киева правок в закон об Антикоррупционном суде, решения вопросов цен на газ и бюджета для транша

Рада распространила на период ООС налоговые и таможенные послабления, которые действовали при АТО

Рада не включила в повестку законопроект о создании ВАКС, но может рассмотреть его в четверг

Генсек ООН: страны сами могут определять миграционную политику

Денисова подготовила письмо Москальковой с просьбой содействовать в ее посещении украинских политзаключенных в РФ

Глава МИД Латвии посетит Киев

Украина рассчитывает, что предстоящие переговоры с Венгрией на Закарпатье будут успешными – Беца

Фракция БПП в Раде поддержит одобренную комитетом редакцию законопроекта о нацбезопасности - Герасимов

Беца: Никчемные приговоры оккупационных судов Крыма по делу "26 февраля" – еще одно доказательство преступлений РФ для международных судов

Рада определила порядок обеспечения сохранности объектов всемирного наследия и их буферных зон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА