Политика

18:03 19.06.2018

Рада не включила в повестку законопроект о создании ВАКС, но может рассмотреть его в четверг

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Рада не включила в повестку законопроект о создании ВАКС, но может рассмотреть его в четверг

Народные депутаты не включили в повестку дня сессии Верховной Рады Украины президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер Верховной Рады Андрей Парубий трижды провел "рейтинговое" голосование, чтобы проверить есть ли в сессионном зале достаточное количество голосов для включения законодательной инициативы в повестку дня сессии, но каждый раз народные депутаты давали менее 226 минимально необходимых голосов для принятия решения.

В связи с этим спикер не поставил на голосование включение в повестку законопроекта о создании ВАКС.

"Тогда я поставлю в четверг (21 июня - ИФ) на включение в повестку дня сессии для принятия решения. То есть я прошу комитет рассмотреть данный вопрос завтра на комитете", - заявил А.Парубий.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект (№8497) о создании ВАКС и определил его как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Докладывать законопроект на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Председатель парламента Андрей Парубий прогнозирует, что данный законопроект может быть принят в этот четверг.

Теги: #законопроект #рада #вакс
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