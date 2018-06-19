Генсек ООН: страны сами могут определять миграционную политику

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблему миграции неизбежной, заявив, что страны сами должны определять политику по этому вопросу.

"Страны имеют право определять свою иммиграционную политику с учетом уважения прав человека, мигрантов и что благодаря этому международное сотрудничество станет гораздо более актуальным, чем прежде", - заявил он в Норвегии.

По его словам, "миграция - это явление, которое неизбежно".

А.Гутерриш привел пример своей 95-летней матери, живущей в Португалии, о которой заботятся иммигранты.

"Я никогда не встречал португальца, заботящегося о моей матери. Это всегда мигранты, и для меня ясно, что миграция - это необходимость", - сказал он.