Политика

17:06 19.06.2018

Денисова подготовила письмо Москальковой с просьбой содействовать в ее посещении украинских политзаключенных в РФ

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Денисова подготовила письмо Москальковой с просьбой содействовать в ее посещении украинских политзаключенных в РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подготовила письмо своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в ее посещении украинских политзаключенных РФ Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

"В рамках последних договоренностей с российской стороной мы подготовили свое письмо и уже повезли в офис уполномоченного РФ", - сообщила Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

В письме, сканкопию которого украинских омбудсмен обнародовала на своей странице в Фейсбук, она выражает обеспокоенность состоянием здоровья украинских граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях РФ и объявивших бессрочную голодовку, а именно Владимира Балуха (93 день голодовки), Олега Сенцова (37 день) Станислава Клыха (12 дней) и Александра Кольченко (прекратил голодовку, но потерял 8 кг).

"По имеющийся у меня информации, их состояние здоровья ухудшается. На данный момент у меня отсутствует подробная информация о состоянии здоровья указанных граждан. Учитывая вышеизложенное, прошу Вас содействовать в посещении мною Балуха В., Сенцова О., Клыха С. и Кольченко А. с целью мониторинга соблюдения их прав на надлежащую медицинскую помощь", - сказано в письме уполномоченного Верховной Рады, адресованном Т.Москальковой.

Одновременно Л.Денисова обещает обеспечить своей российской коллеге синхронное посещение 4 граждан, содержащихся в заключении на территории Украины "в соответствии с заявленным списком".

Ранее в этот день Т.Москалькова по итогам встречи с Л.Денисовой обнародовала заявление, в котором указывалось, что омбудсмены утвердили дорожную карту посещения заключенных двух стран.

"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось при личной встрече выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в заявлении Т.Москальковой, распространенном по итогам встречи во вторник.

Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.

В понедельник, 18 июня, омбудсмены двух стран провели первую встречу, на которой договорились о принципах посещения заключённых. Во вторник Л.Денисова заявила, что достигнутые ранее договоренности не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

Теги: #сенцов #политзаключенные #денисова #москалькова
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