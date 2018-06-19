Политика

16:59 19.06.2018

Украина рассчитывает, что предстоящие переговоры с Венгрией на Закарпатье будут успешными – Беца

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Украина рассчитывает, что предстоящие переговоры с Венгрией на Закарпатье будут успешными – Беца

 Украинская сторона заинтересована в конструктивном урегулировании проблемных вопросов с Венгрией и надеется, что переговоры с участием министров иностранных дел и образования двух стран, а также представителей венгерской общины Закарпатья будут успешными, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Украинская сторона была и остается заинтересованной в конструктивном урегулировании проблемных вопросов с Венгрией и разблокировании Будапештом диалога Украины с НАТО и взаимодействия на международной арене. Мы рассчитываем, что переговоры с участием министров иностранных дел и образования двух стран, а также представителей венгерской общины Украины, запланированные на 22 июня на Закарпатье будут успешными", - говорится в ответе спикера МИД на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

М.Беца напомнила, что украинское правительство приняло и передало в Верховную Раду предложения о продлении переходного периода имплементации ст. 7 закона "Об образовании" до 2023 года.

"Украинская сторона предложила венгерской подписать декларацию на уровне министров образования по итогам встречи 22 июня, чтобы дополнительно подтвердить силу всех действующих двусторонних документов, а также готовность к взаимодействию в ходе имплементации закона "Об образовании"", - отметила дипломат.

М.Беца также рассказала, что для практического начала такого взаимодействия было предложено создать совместную украинско-венгерскую рабочую группу по вопросу имплементации ст.7 закона "Об образовании" в составе представителей министерств образования и иностранных дел обеих стран и представителей венгерской общины в Украине.

По ее словам, рабочая группа будет обеспечивать выработку общего механизма внедрения ст.7 закона в учреждениях общего среднего образования с обучением на венгерском языке согласно заключительными рекомендациями Венецианской комиссии и будет способствовать систематическому проведению консультаций по разработке имплементационного законодательства во исполнение закона "Об образовании".

Спикер МИД уточнила, что украинская сторона также предложила представителям венгерского меньшинства присоединиться к рабочим группам по разработке нормативных документов по имплементации закона "Об образовании", в частности закона Украины "Об общем среднем образовании", стандартов образования, образовательных программ.

Кроме того, Украина предложила подготовить новый протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2019-2022 годы, в котором были бы детализированы вопросы обучения и изучения венгерского языка в учреждениях среднего образования в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине.

"Мы рассчитываем, что все эти шаги позволят снять напряжение в украинско-венгерских отношениях, разблокировать саммит Украина-НАТО и восстановить конструктивное взаимодействие по всем вопросам", - подытожила М.Беца.

Теги: #венгрия #переговоры #закарпатье #беца
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