Политика

15:40 19.06.2018

Беца: Никчемные приговоры оккупационных судов Крыма по делу "26 февраля" – еще одно доказательство преступлений РФ для международных судов

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Беца: Никчемные приговоры оккупационных судов Крыма по делу "26 февраля" – еще одно доказательство преступлений РФ для международных судов

В Министерстве иностранных дел Украины осудили приговоры для украинских активистов в оккупированном Россией Крыму по делу "26 февраля".

"Решительно осуждаем никчемные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для подачи в международные суды", - написала спикер МИД Марьяна Беца на своей странице в "Твиттер" во вторник.

Ранее во вторник интернет-издание "Крым.Реалии" сообщило, что т.н."Центральный районный суд Симферополя" приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам.

В частности, активистов Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 года перед зданием парламента Крыма прошел митинг сторонников территориальной целостности Украины, с другой стороны были активисты партии "Русское единство" и казаки, поддерживающие аннексию полуострова.

В январе 2015 года т.н. "крымское управление Следственного комитета РФ" возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля. По версии следствия, в результате драки и давки на акции под стенами парламента погибли два человека, еще 79 человек получили травмы.

Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины: зампредседателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты А.Асанов, М.Дегерменджи, Э.Кантемиров, Талят Юнусов, Э.Эмирвалиев, А.Юнусов и Эскендер Небиев.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отделив в отдельный процесс дело главного подозреваемого – А.Чийгоза.

Позже Т.Юнусов и Э.Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину, в декабре 2015 года Т.Юнусова приговорили к 3,5 годам условно, а Э.Небиева к двум годам, также условного срока.

11 сентября 2017 года т.н. "Верховный суд Крыма" приговорил А.Чийгоза к 8 годам колонии, но в 25 октября тот вышел на свободу, был переправлен в Турцию, оттуда прилетел в Украину.

Теги: #крым #россия #беца #мид
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