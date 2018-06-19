Политика

14:16 19.06.2018

Рада определила порядок обеспечения сохранности объектов всемирного наследия и их буферных зон

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Рада определила порядок обеспечения сохранности объектов всемирного наследия и их буферных зон

Верховная Рада определила порядок управления объектами всемирного наследия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 232 народных депутата проголосовали во втором чтении и в целом за соответствующий закон "О внесении изменений в закон "Об охране культурного наследия" относительно сохранения памятников культурного наследия, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО" (законопроект №1553).

В принятом документе даны определения понятиям "объект всемирного наследия", "выдающиеся универсальные ценности", "буферная зона".

Согласно закону, к полномочиям центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия, будет относиться утверждение порядка информирования Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о намерении проводить строительные, ландшафтные, мелиоративные земельные работы на объектах всемирного наследия и в их буферных зонах.

Кроме того, этот центральный орган исполнительной власти будет давать разрешение на размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия.

В законе также прописаны задачи государственной политики в сфере защиты таких объектов, их правовой статус.

Согласно принятому закону, проведение строительных, архитектурных, ландшафтных преобразований, мелиоративных земельных работ на объекте всемирного наследия или в его буферной зоне возможно только после информирование Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о готовящихся работах. Рекомендации данного комитета относительно проведения таких работ будут обязательными для исполнения.

Для осуществления надзора за сохранностью объекта всемирного наследия будут формироваться наблюдательные советы. В законе прописан порядок формирования таких набсоветов.

Кроме того, закон дополнен статьей, которая определяет порядок инициирования включения объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации и будет введен в действие через шесть месяцев после этого. В течение полугода должны будут определены органы управления объектами всемирного наследия.

Теги: #юнеско #рада #наследие
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