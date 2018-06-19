Мингарелли надеется, что ЕС изучит предложение о расширении "крымских санкций" против РФ

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли рассчитывает, что в ЕС изучат предложение внести лиц, причастных к массовым нарушениям прав человека в аннексированном Крыму и причастных к строительству Керченского моста, в список санкций.

"Это хорошее предложение. Я надеюсь, мы изучим это предложение", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал внести лиц, причастных к массовым нарушениями прав человека в аннексированном Крыму и причастных к строительству Керченского моста, в список санкций.

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму. Также важно составить список тех, кто ответственен за массовое нарушение прав человека на оккупированном полуострове, и лиц, вовлеченных в строительство Керченского моста. Мы должны перейти от непризнания к деоккупации", – написал он на своей странице в микроблоге в "Твиттер", отметив сообщение хештегом #CrimeaIsUkraine.

Совет ЕС 18 июня продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.