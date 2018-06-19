Политика

12:11 19.06.2018

Геращенко призвала митингующих освободить вход в Раду и создать инициативную группу

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Геращенко призвала митингующих освободить вход в Раду и создать инициативную группу

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим у здания парламента представителям ветеранских организаций и шахтерам, призвала их освободить вход в здание и создать инициативную группу для решения проблемных вопросов.

"Я обращаюсь к руководителям акции с просьбой сформировать инициативную группу. Она пойдет, дождется перерыва…", - сказала И.Геращенко, обращаясь к митингующим.

Однако встречной реакции не последовало.

Организаторы митинга просят согласиться на предложение И.Геращенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время первый вице-спикер отправилась общаться с представителями от афганских организаций.

Теги: #геращенко #протест #рада
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