"Батькивщина" и "радикалы" Ляшко требуют от Коболева и энергетического блока Кабмина отчитаться в Раде

Парламентские фракции "Батькивщины" и Радикальной партии требуют от руководства энергетического сектора Украины и главы НАК "Нафтогаз Украина" отчитаться в Верховной Раде.

"Мы требуем сюда немедленно на отчет Коболева (главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева - ИФ) и энергетический блок правительства по нескольким вопросам. Первый – это формирование тарифов на газ. Второй – это фактически те махинации, которые происходят с неучтенным газом после схемы так называемых "субсидий для населения", - заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

С аналогичными требованиями выступила фракция Радикальной партии Олега Ляшко.

"Мы требует в парламент премьер-министра (Владимира Гройсмана - ИФ), главу "Нафтогаза" Коболева, руководителя Министерства энергетики и угольной промышленности Насалика (Игорь Насалик - ИФ). Сегодня ключевая проблема, которая волнует украинцев ,– повышение цен на газ. Мы требуем от правительства проинформировать граждан, в чем заключается необходимость повышения цен на газ до 11 тыс. грн за 1 тыс. куб. м", - сказал глава этой фракции О.Ляшко с трибуны парламента.