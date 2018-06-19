Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС - Мингарелли

Популисты и олигархи препятствуют имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, констатирует глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Как вам известно, есть много людей в Украине, которые не любят это соглашение, которые пытаются препятствовать внедрению этого соглашения. Мы называем их популистами, олигархами. Все эти люди, у которых есть интересы, которые не хотят модернизировать политические и экономические структуры этой страны", - сказал он на заседании Ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС во вторник в Киеве.

По его словам, есть профильные министерства, которые мотивированы на имплементацию Соглашения об ассоциации, но необходима поддержка всех министерств.

"Как вы знаете, мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением. Это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть это сопротивление, нам нужно собрать много украинских представителей. Для этого нам необходимо объяснить, что означает имплементация этого соглашения для жизни граждан", - отметил посол.

Х.Мингарелли добавил, что в комитетах Верховной Рады ситуация относительно движения по имплементации соглашения все еще сложная.