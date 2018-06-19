Политика

10:56 19.06.2018

Генсек ООН получил список узников Кремля – Ельченко

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Генсек ООН получил список узников Кремля – Ельченко

Представители Украины передали Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список незаконно удерживаемых в РФ украинцев, сообщил постоянный представитель Украины при ООН, экс-посол Украины в РФ Владимир Ельченко.

"Был трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком-младшим – братом политузника Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка узников Кремля, который только что передали генсекретарю ООН", - написал В.Ельченко в Твиттер в понедельник.

Теги: #узники #оон #ельченко
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