Политика

18:52 18.06.2018

Госдеп США призывает Россию немедленно освободить всех политзаключенных

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Госдеп США призывает Россию немедленно освободить всех политзаключенных

Государственный департамент США обеспокоен ростом числа политзаключенных и заключенных по религиозным убеждениям в России, призывает РФ срочно освободить этих людей.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ростом числа лиц, которых в настоящее время более 150 человек идентифицированы авторитетными правозащитными организациями в качестве политических и религиозных заключенных, удерживаемых правительством Российской Федерации. (…) Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики", - говорится в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Госдепа в понедельник.

В Госдепе также подчеркнули, что особенно обеспокоены состоянием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают – это Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Шумков и Владимир Балух.

В заявлении также упоминаются граждане других стран, преследуемых Россией за религиозные убеждения.

Теги: #политзаключенные #требование #госдеп_сша
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