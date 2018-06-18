Нардеп из БПП предлагает запретить "публичное проявление сексуальной ориентации"

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна зарегистрировал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета публичного проявления каких-либо видов сексуальной ориентации.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, текст законопроекта (№8489) в настоящее время отсутствует. Главным определен парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

"А у нас новый законодательный "шедевр"… Уже могу себе представить "профессиональное обсуждение" на комитете. С нетерпением ждем текст, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное", - написала глава этого комитета Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") на своей странице в Facebook в понедельник.