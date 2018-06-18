Политика

16:38 18.06.2018

Реализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России – Климкин

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Реализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России – Климкин

 Реализация стратегии "малых шагов" по деоккупации Донбасса, предлагаемая министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым пока невозможна из-за противодействия России, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я с Арсеном ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр добавил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

"Все должны чётко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе", - подчеркнул П.Климкин.

По его словам, Россия будет ставить прогресс по Донбассу в более широкий контекст своих отношений с Западом. "Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна чёткая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #донбасс #аваков #климкин #мид
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