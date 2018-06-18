В МИД Украины выражают протест в связи с отказом украинскому омбудсмену посетить удерживаемого в РФ Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с недопуском уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к удерживаемому в России украинскому политзаключенному, журналисту Роману Сущенко.

"Тотальное несоблюдение РФ достигнутых договоренностей. Россия скрывает правду об украинских политзаключенных – пленниках Кремля. На этот раз, несмотря на разрешение посетить Р.Сущенко, украинскому омбудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Ранее в этот день Л.Денисова сообщила, что украинская сторона подала документы в администрацию московского СМЗО Лефортово для встречи с Р.Сущенко. "Разрешение выписано на 18 июня, поэтому мы будем ждать, чтобы нас пропустили", - рассказала она.

Однако позже Л.Денисова на странице в Фейсбук сообщила, что к ней вышел заместитель руководителя учреждения и сообщил, что документы по встрече с Р.Сущенко возвращены в Московский городской суд. "На мой вопрос – это отказ? – прозвучал ответ – езжайте в суд, там все знают", - написала украинский омбудсмен.