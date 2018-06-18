Политика

16:24 18.06.2018

В комитете Рады по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море

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В комитете Рады по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море

 В комитете Верховной Рады по иностранным делам ожидают активизации работы Министерства иностранных дел Украины в вопросе денонсации соглашения с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море.

"Я считаю, что (в виду – ИФ) критической ситуации с безопасностью в Азовском море, где денонсация соглашений, инвентаризация договорно-правовой базы, обещанная президентом? Что-то я не вижу работы МИД", - заявила глава данного комитета Анна Гопко на заседании согласительного совета глав фракций и депутатских групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Кроме того, она подчеркнула, что в комитете ожидают назначение первого заместителя министра иностранных дел Украины, заместителя, который будет курировать сотрудничество с парламентом, а также проведение ротации послов.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обсудить в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля с лидерами Европейского Союза создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Теги: #денонсация #рада #рф #гопко #азовское_море #мид
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