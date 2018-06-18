Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" легитимизации оккупации Донбасса – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина не допустит легитимизации оккупационных властей на Донбассе через миротворческую миссию ООН.

"Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, – кого угодно, как какой-то "бренд" для легитимизации тех, кто там (на Донбассе – ИФ) есть… Нам нужно вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации. Это будет очень сложный разговор, но эта "красная линия" является для нас абсолютной – не дать легитимизировать эту оккупацию", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия видит миротворческую миссию "исключительно фэйковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

"Я специально спросил Лаврова (глава МИД России Сергей Лавров – ИФ), что если, допустим, миротворцы будут сопровождать СMM и они поедут, например, в Золотое (Луганская обл.), где, мы знаем, российские войска и российское оружие, будет ли какая-то разница с тем, что сейчас СMM туда не пускают? Он сказал, что – не будет и надо договариваться с теми, кого Россия поставила контролировать Донецк и Луганск", - рассказал министр.

П.Климкин уточнил, что смысл не в количестве миротворцев и полицейских, а в правильно организованном переходном процессе под контролем международного сообщества.

"Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или не явным, не может стать полноценной частью Украины", - добавил министр.

Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"