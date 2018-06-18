Политика

15:51 18.06.2018

Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" легитимизации оккупации Донбасса – Климкин

2 мин читать
Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" легитимизации оккупации Донбасса – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина не допустит легитимизации оккупационных властей на Донбассе через миротворческую миссию ООН.

"Мы не дадим легитимизировать оккупационные власти таким путем, как этого хочет Россия, и не дадим выставить международную миссию, миротворцев, – кого угодно, как какой-то "бренд" для легитимизации тех, кто там (на Донбассе – ИФ) есть… Нам нужно вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации. Это будет очень сложный разговор, но эта "красная линия" является для нас абсолютной – не дать легитимизировать эту оккупацию", - сказал П.Климкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Россия видит миротворческую миссию "исключительно фэйковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

"Я специально спросил Лаврова (глава МИД России Сергей Лавров – ИФ), что если, допустим, миротворцы будут сопровождать СMM и они поедут, например, в Золотое (Луганская обл.), где, мы знаем, российские войска и российское оружие, будет ли какая-то разница с тем, что сейчас СMM туда не пускают? Он сказал, что – не будет и надо договариваться с теми, кого Россия поставила контролировать Донецк и Луганск", - рассказал министр.

П.Климкин уточнил, что смысл не в количестве миротворцев и полицейских, а в правильно организованном переходном процессе под контролем международного сообщества.

"Нужно прямо сказать, что оккупированный Донбасс под контролем России, явным или не явным, не может стать полноценной частью Украины", - добавил министр.

Полный текст интервью П.Климкина будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #миротворцы_оон #донбасс #климкин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин призвал международные компании присоединиться к Украине в противодействии российским киберугрозам

Реализация "плана Авакова" по деоккупации Донбасса невозможна из-за России – Климкин

Климкин о продлении санкций ЕС против РФ: Мы должны перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Принцип "малых шагов" по деоккупации Донбасса возможен только при консенсусе всех сторон, в том числе России – Аваков

Кремль уготовил Донбассу судьбу "украинской Чечни" – Горбулин

Климкин признателен Польше за призыв к РФ об освобождении украинских политзаключенных

Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева – Грымчак

Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

Сурков продолжит заниматься урегулированием конфликта на Донбассе

Киев на заседании ТКГ внес предложения для устойчивого "режима тишины" на Донбассе, но они не были восприняты РФ - Олифер

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД Украины выражают протест в связи с отказом украинскому омбудсмену посетить удерживаемого в РФ Сущенко

В комитете Рады по иностранным делам ожидают активизации работы МИД в вопросе инвентаризации соглашений с РФ ввиду обострения ситуации в Азовском море

Порошенко обсудит 9 июля с лидерами ЕС создаваемые Россией угрозы безопасности в Черном и Азовском морях

Кличко выступает за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации

Продление Евросоюзом санкций против РФ говорит о единстве стран-членов в вопросе территориальной целостности Украины - Мингарелли

Норвегия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины - посол

В Раде проведут консультации о механизме исправления нормы закона о ВАКС относительно подачи апелляций– Парубий

Присоединение сельских и поселковых громад к громадам городов облзначения станет толчком для развития местной инфраструктуры - Порошенко

Порошенко: пока я президент, ревизии децентрализации власти в Украине не будет

Гройсман ожидает от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов - Кубив

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА