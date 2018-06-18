Порошенко обсудит 9 июля с лидерами ЕС создаваемые Россией угрозы безопасности в Черном и Азовском морях

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля с лидерами Европейского Союза создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Также глава Украинского государства приветствовал решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против российского агрессора".

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обсудил с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием там военного присутствия Российской Федерации. "Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал секретарь СНБО, напомнив о попытках блокирования Россией кораблей, следующих в украинские порты в Азовском море.

Как сообщалось, Совет ЕС продлил 18 июня 2018 года ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" до 23 июня 2019 года. "Спустя четыре года незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.