Кличко выступает за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко считает необходимым как можно быстрее внести изменения в Конституцию Украины, которые обеспечат необратимость децентрализации и ее достижений.

"Хотел бы обратить внимание на необходимости неотложного внесения изменений в Конституцию, которые должны сделать децентрализацию необратимой", - сказал мэр столицы в ходе ХIV Украинского муниципального форума в понедельник в Киеве.

В.Кличко также обратился к президенту Украины Петра Порошенко с просьбой содействовать ускоренному рассмотрению и принятию законопроекта "Об основах административно-территориального устройства Украины", что в свою очередь будет способствовать завершению реформе децентрализации.

"Одним из важнейших вопросов остается принятие нового закона о службе в органах местного самоуправления", - подчеркнул он.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым мобилизоваться ради завершения реформы децентрализации посредством внесения изменений в Конституцию Украины.