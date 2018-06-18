Политика

14:31 18.06.2018

Продление Евросоюзом санкций против РФ говорит о единстве стран-членов в вопросе территориальной целостности Украины - Мингарелли

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Продление Евросоюзом санкций против РФ говорит о единстве стран-членов в вопросе территориальной целостности Украины - Мингарелли

 Глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли уверен, что пролонгация Евросоюзом санкций в отношении России свидетельствует о том, что все страны-члены ЕС едины в вопросе обеспечения территориальной целостности Украины.

"Сегодня в ЕС приняли решение продлить санкции против России за незаконную аннексию Крымского полуострова и Севастополя на один год. И это является четким доказательством, что все страны-члены ЕС едины в вопросе обеспечения того, что пока территориальная целостность этой страны – Украины – не будет восстановлена, те, кто нарушает международное право, будут платить за это цену ", - сказал Х.Мингарелли журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в этот день Совет ЕС продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.

Теги: #мингарелли #ес #санкции_рф
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