Продление Евросоюзом санкций против РФ говорит о единстве стран-членов в вопросе территориальной целостности Украины - Мингарелли

Глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли уверен, что пролонгация Евросоюзом санкций в отношении России свидетельствует о том, что все страны-члены ЕС едины в вопросе обеспечения территориальной целостности Украины.

"Сегодня в ЕС приняли решение продлить санкции против России за незаконную аннексию Крымского полуострова и Севастополя на один год. И это является четким доказательством, что все страны-члены ЕС едины в вопросе обеспечения того, что пока территориальная целостность этой страны – Украины – не будет восстановлена, те, кто нарушает международное право, будут платить за это цену ", - сказал Х.Мингарелли журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в этот день Совет ЕС продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.