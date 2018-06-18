Политика

12:57 18.06.2018

Гройсман ожидает от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов - Кубив

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Гройсман ожидает от коалиции кандидатуру министра по делам ветеранов - Кубив

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает от парламентской коалиции согласованную кандидатуру на должность министра по делам ветеранов, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Премьер-министр Украины обращается к коалиции с просьбой предоставить согласованную кандидатуру на должность министра по делам ветеранов. Верховная Рада поддержала создание министерства, которое процедурно проведет правительство, где будем заниматься проблемами участников АТО и наших ветеранов", - заявил он на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада предложила Кабинету министров Украины создать Министерство по делам ветеранов.

В конце марта Кабинет министров начал процесс создания министерства по делам ветеранов.

Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года. По его словам, в 2017 году проходили консультации с общественными ветеранскими организациями по созданию соответствующего министерства, по результатам которых предложения были переданы в Министерство социальной политики и непосредственно в Кабинет министров. Он подчеркнул, что для запуска министерства необходимо пройти ряд формальных процедур: создание нормативной базы, проведение конкурсов, утверждение положений.

Теги: #гройсман #ветераны #кадры #кубив #кабмин
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