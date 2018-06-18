Киев настаивает на допуске к удерживаемым в тюрьмах РФ политзаключенным украинцам представителей Красного креста и омбудсмена Денисовой – И.Геращенко

Украинская сторона настаивает на допуске представителей Международного комитета Красного Креста и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к гражданам Украины, которых незаконно удерживают в тюрьмах Российской Федерации, подчеркивает первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинская сторона настаивает на том, чтобы ко всем заложникам были допущены и омбудсмен и Красный Крест", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Она напомнила, что несколько дней назад состоялся телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого стороны договорились о том, что уполномоченные по правам человека двух стран обменяются визитами с тем, чтобы украинская омбудсмен Л.Денисова могла попасть к украинцам, которых удерживают в России.

"Но мы видим, что несмотря на высокие договоренности, на сегодняшний день не удалось еще госпоже Денисовой осуществить визиты ни к (голодающему в российской колонии строгого режима украинскому кинорежиссеру Олегу - ИФ) Сенцову, ни к (осужденному и находящемуся в Верхнеуральской тюрьме (Челябинская область) гражданину Украины Станиславу – ИФ) Клыху, ни к другим нашим заложниками", - подчеркнула И.Геращенко.

Кроме того, она призвала Верховную Раду принять на текущей неделе в целом законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести (№5435).

"Сегодня, к сожалению, у нас более 300 пропавших без вести", - добавила по этому поводу она.