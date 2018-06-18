Политика

12:32 18.06.2018

Климкин о продлении санкций ЕС против РФ: Мы должны перейти от непризнания к деоккупации Крыма

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Климкин о продлении санкций ЕС против РФ: Мы должны перейти от непризнания к деоккупации Крыма

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России за незаконную аннексию Крыма, и подчеркнул необходимость перехода к деоккупации полуострова.

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму. Также важно составить список тех, кто ответственен за массовое нарушение прав человека на оккупированном полуострове и лиц, вовлеченных в строительство Керченского моста. Мы должны перейти от непризнания к деоккупации", – написал он на своей странице в микоблоге Твиттер в понедельник, отметив сообщение хештегом #CrimeaIsUraraine.

Ранее в этот день Совет ЕС продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.

Теги: #ес #санкции_рф #климкин #мид
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