Климкин о продлении санкций ЕС против РФ: Мы должны перейти от непризнания к деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России за незаконную аннексию Крыма, и подчеркнул необходимость перехода к деоккупации полуострова.

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму. Также важно составить список тех, кто ответственен за массовое нарушение прав человека на оккупированном полуострове и лиц, вовлеченных в строительство Керченского моста. Мы должны перейти от непризнания к деоккупации", – написал он на своей странице в микоблоге Твиттер в понедельник, отметив сообщение хештегом #CrimeaIsUraraine.

Ранее в этот день Совет ЕС продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.