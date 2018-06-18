Политика

10:46 18.06.2018

Глава МВД ФРГ ждет от саммита ЕС решений по защите внешних границ от нелегалов

2 мин читать
Глава МВД ФРГ ждет от саммита ЕС решений по защите внешних границ от нелегалов

 Глава МВД Германии Хорст Зеехофер ожидает от предстоящего саммита Евросоюза шагов по защите внешних границ от нелегальной миграции.

"Саммит ЕС в конце июня, наконец, должен прийти к решениям, которые признают нагрузку Германии в миграционной политике и обеспечат действенную защиту внешних границ ЕС и честное распределение людей с правом на пребывание, как и быструю депортацию людей без права пребывания", - написал он в понедельник в колонке в газете "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг".

Также Х.Зеехофер считает, что в качестве главы МВД он должен иметь право отказывать мигрантам, которым не положено пребывание в ФРГ, прямо на границе.

"Это мы должны обсудить в ХДС и ХСС, сообща и с целью достичь приемлемого для одной и другой стороны решения", - написал министр.

Саммит Евросоюза запланирован на 28-29 июня.

В 9.00 (10.00 мск) в понедельник началось заседание президиума Христианско-демократического союза (ХДС), в 10.00 (11.00 мск) начнется заседание президиума партии Х.Зеехофера Христианско-социальный союз.

Накануне канцлер Ангела Меркель провела с руководством своей партии подготовительное совещание, по данным журнала "Шпигель", оно продолжалось около семи часов.

ХДС и ХСС на протяжении многих лет составляют блок и в настоящее время вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию. Х.Зеехофер до назначения на пост министра занимал должность главы федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев в ФРГ. Дискуссия по вопросу миграции накалилась до такой степени, что речь идет о перспективе распада парламентской фракции ХДС/ХСС и даже самой правящей коалиции.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в январе в Германии было подано больше всего заявлений на получение статуса беженцев - более 15 тысяч. На втором месте из стран ЕС идет Франция, там было подано чуть более 9 тысяч заявлений. Далее следует Италия (6825 заявлений), Греция (4750 заявлений) и Испания (3155 заявлений).

В целом за период с 2015 по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 млн заявок на получение убежища.

Теги: #саммит_ес #нелегалы #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Меркель заявила о стремлении Германии повысить расходы на оборону в рамках планов НАТО

МИД напомнили немецкому СМИ о недопустимости использования формулировки "гражданская война" на Донбассе

Меркель полагает, что обсуждать возвращение России в G7 можно лишь после достижения прогресса в ситуации в Украине

Формат миротворцев на Донбассе станет одной из тем министерской "четверки" в Берлине - МИД ФРГ

Lufthansa извинилась перед украинцами за скандальный видеоролик, снятый в Киеве – посол Украины в ФРГ

Консул Украины в Гамбурге уволен за разжигание межнациональной вражды

Германия готова вместе с европейскими партнерами помогать Украине расширять экономические возможности - Штайнмайер

Германия заинтересована в продолжении реформирования Украины - Штайнмайер

Лидеры Великобритании, Франции и Германии сожалеют о решении Вашингтона выйти из сделки с Ираном - совместное заявление

Лидеры Британии, Германии и Франции поддерживают ядерную сделку с Ираном

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев настаивает на допуске к удерживаемым в тюрьмах РФ политзаключенным украинцам представителей Красного креста и омбудсмена Денисовой – И.Геращенко

Климкин о продлении санкций ЕС против РФ: Мы должны перейти от непризнания к деоккупации Крыма

ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Порошенко: Мы создаем группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"

Трамп надеется, что ему не придется возобновлять военные учения близ КНДР

Могерини рассчитывает, что Евросовет в течение двух недель примет решение о начале переговоров по вступлению Македонии в ЕС

Евродепутат Хармс о фейковом разговоре с главой АПУ: У меня появился собственный опыт дезинформационный войны

Афины и Скопье подписали компромиссное соглашение о названии Македонии

В АПУ опровергли разговор с евродепутатом Хармс о подготовке каких-либо законопроектов о равенстве прав

Евродепутат Хармс высоко оценила действия украинской полиции во время Марша равенства в центре Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА