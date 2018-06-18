Политика

09:59 18.06.2018

Порошенко: Мы создаем группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"

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Порошенко: Мы создаем группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"

 Власти Украины создают в Европейском Союзе группу, которая должна остановить строительство второй нитки российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2", а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - написал П.Порошенко в своей заметке в онлайн-платформе для социальной журналистики "Medium".

При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия ФРГ в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - утверждает президент.

Глава государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2".

"Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - добавил президент.

П.Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока – 2".

"Это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", - констатировал президент.

По его словам, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, который перестанет функционировать в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

"Почему (президент РФ Владимир - ИФ) Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась $30 млрд. И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход (ГТС Украины – ИФ), этот фактор безопасности перестанет работать", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #гтс #газ #порошенко #ес #северный_поток
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