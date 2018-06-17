Политика

18:38 17.06.2018

Трамп надеется, что ему не придется возобновлять военные учения близ КНДР

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Трамп надеется, что ему не придется возобновлять военные учения близ КНДР

Президент США Дональд Трамп завил, что лично выступил с идеей приостановки совместных учений с Южной Кореей на время переговоров с КНДР, но предупредил, что эти учения можно возобновить в случае необходимости.

"Пауза на учениях на время переговоров - это была моя просьба, так как они очень дорогостоящие и создают отрицательную атмосферу во время честных переговоров. Кроме того, учения довольно провокационные. Но они могут возобновиться, если переговоры не приведут к успеху. Надеюсь, что такого не произойдет", - написал он в воскресенье в Twitter.

Кроме того, он раскритиковал американские СМИ за то, что они не признают, что Вашингтон добивается успехов при контактах с Пхеньяном.

"Забавно, что СМИ с "фейковыми новостями", координируясь друг с другом, любят порассуждать о том, что я якобы пошел на огромные уступки лишь потому, что "встретился" (с лидером КНДР Ким Чен Ыном" - ИФ), - отметил президент, добавив, что, напротив, уже добился очень многого от северокорейской стороны.

Теги: #сша #трамп #кндр
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