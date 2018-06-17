Политика

18:37 17.06.2018

Могерини рассчитывает, что Евросовет в течение двух недель примет решение о начале переговоров по вступлению Македонии в ЕС

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Могерини рассчитывает, что Евросовет в течение двух недель примет решение о начале переговоров по вступлению Македонии в ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что Еврокомиссия уже рекомендовала начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС и выразила надежду, что Евросовет примет через две недели соответствующее решение.

"Мы, в лице Европейской комиссии, уже рекомендовали начать переговоры, и лично я ожидаю и хотела бы надеяться, что через две недели Европейский совет примет такое решение. Основанное на заслугах. Заслуги уже были оценены Еврокомиссией несколько месяцев назад, и дело идет в правильном направлении", - приводятся слова Ф.Могерини в тексте выступления по случаю подписания соглашения о новом официальном названии бывшей югославской республики между главами греческого и македонского МИД Никосом Котзиасом и Николой Димитровым.

Так Ф.Могерини ответила на вопрос, может ли теперь быть начат переговорный процесс о вступлении Македонии в ЕС. Текст выступления Ф.Могерини опубликовала в воскресенье в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

"Тем более сегодня я хотела бы рассчитывать, что это пошлет позитивный сигнал и усилит волну перемен и мирных, конструктивных региональных отношений за пределами двух стран во всем балканском регионе", - добавила она.

Говоря о подписании соглашения, Ф.Могерини отметила, что это "исторический день". "Я очень хорошо помню первые шаги этих переговоров с двумя премьер-министрами, двумя министрами иностранных дел, и я хотела бы поблагодарить их от нашего имени за тяжелую работу, которую они проделали", - сказала она.

Она напомнила, что многие скептически относились к возможности достижения соглашения, и отметила самоотверженность и мужество, привнесенные премьер-министрами и министрами иностранных дел в этот процесс.

По ее словам, европейцы могут гордиться тем, что стороны нашли "беспроигрышное решение через дипломатию и через диалог" застарелой проблемы. "Это делает Европу более мирной, более единой и открывает дорогу всему региону Балкан к тому, чтобы жить в иной атмосфере", - считает глава европейской дипломатии.

"Надеюсь и верю, что это станет источником вдохновения для многих в регионе, чтобы предпринять смелые и мужественные шаги, а также для всей Европы, потому что в эти времена дипломатия, диалог и упорный труд не всегда являются путеводными звездами и компасом", - сказала Ф.Могерини.

Она заявила, что теперь начинается другая работа, на каждом этапе которой Евросоюз продолжит поддерживать этот процесс всеми имеющимися у него инструментами, "потому что на самом деле это нечто важное не только для двух сторон, это важно для всей Европы и для всего мира".

Теги: #ес #македония #могерини
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