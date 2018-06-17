В АПУ опровергли разговор с евродепутатом Хармс о подготовке каких-либо законопроектов о равенстве прав

В Администрации президента Украины (АПУ) заявляют, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс.

"Никто из Администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в АПУ воскресенье днем.

Ранее в воскресенье Р.Хармс сказала журналистам, что у нее состоялся разговор с представителями АПУ, которые якобы передали ей слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах. Советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы главой АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".