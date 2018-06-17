Порошенко на следующей неделе представит законопроект о равных правах – евродепутат Хармс

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит проект закона о равных правах, утверждает депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой (Администрация президента Украины – ИФ) и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш (равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве – ИФ) с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала евродепутат журналистам в воскресенье в Киеве, после завершения "Марша равенства".

Р.Хармс отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник Р.Хармс Максим Эристави уточнил, что П.Порошенко через главу своей администрации проинформировал евродепутата о своей законодательной инициативе, которая "будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".