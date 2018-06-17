Евродепутат Хармс высоко оценила действия украинской полиции во время Марша равенства в центре Киева

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом в Киеве в воскресенье, получил полную поддержку государственных институций и высоко оценила работу правоохранительных органов Украины.

"Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институций. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально", - сказала она журналистам в воскресенье в Киеве после завершения "Марша равенства".

Евродепутат также отметила, что марш прошёл под эгидой плюрализма и равенства прав.

В свою очередь представитель организации "Киев прайд" Руслана Панухник рассказала журналистам, что по ее оценке в Марше равенства приняли участие 5-6 тыс. человек.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все прошло без эксцессов, полиция обеспечила порядок, а наши волонтеры обеспечили движение самой колоны. Сейчас участники и участницы разъехались по путям отходов", - рассказала она.

Вместе с тем, Р.Панухник отметила, что организаторы намерены мониторить ситуацию в Киеве до конца дня, "чтобы понимать, что все закончилось безопасно".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время большинство участников мероприятия уже разошлись и правоохранители готовятся возобновить перекрытое с 18:00 субботы движение автотранспорта в части города по маршруту следования колонны, а также по близлежащим улицам.

Ранее в воскресенье в центре Киева состоялся организованный ЛГБТ-сообществом"Марш равенства" под лозунгом "Страна свободная – будь собой!". По предварительным оценкам МВД Украины, в мероприятии приняли участие более 2 тыс. человек. Вместе с тем организаторы акции подавали заявку на проведения массового мероприятия с участием 5тыс. человек.

Обеспечивали правопорядок во время Марша равенства в центре города около 5тыс. сотрудников правоохранительных органов. Они предотвратили ряд провокаций в ходе самого шествия, а также задержали более 50 активных противников Марша равенства перед его началом.