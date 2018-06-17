Политика

01:49 17.06.2018

Порошенко назвал НАТО единственной эффективной системой безопасности

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Порошенко назвал НАТО единственной эффективной системой безопасности

Президент Украины Петр Порошенко считает НАТО единственной эффективной системой безопасности.

"В мире осталась единственная эффективная система безопасности - это НАТО", – говорится в сообщении П.Порошенко в микроблоге "Твиттер".

Он отметил, что "система безопасности мира по Будапештскому меморандуму, созданная после Второй мировой войны, была разрушена, потому что страной-агрессором оказался постоянный член Совета безопасности".

Теги: #безопасность #порошенко #украина #нато
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