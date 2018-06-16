Порошенко надеется, что Верховная рада Украины на предстоящей пленарной неделе примет закон о национальной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная рада Украины на предстоящей пленарной неделе примет закон о национальной безопасности.

"Я не исключаю, что на следующей неделе будет проголосован…закон о национальной безопасности", – сказал президент Украины в интервью украинским телеканалам в субботу вечером, сообщает сайт президента.

По его словам, приняв закон о национальной безопасности, Украина продолжит реформирование сектора обороны и безопасности. С принятием закона, по словам президента, этот сектор будет более прозрачный, начиная от финансирования и заканчивая общественным контролем.

Он также подчеркнул, что закон по национальной безопасности будет планом сотрудничества Украины со странами НАТО.