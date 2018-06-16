Политика

22:56 16.06.2018

Порошенко попросил Юнкера и Макрона как можно быстрее подать кандидатуры для формирования совета иностранных экспертов

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Порошенко попросил Юнкера и Макрона как можно быстрее подать кандидатуры для формирования совета иностранных экспертов

Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Эммануэля Макрона содействовать скорейшей подаче кандидатур для формирования совета иностранных экспертов, необходимых для создания Антикоррупционного суда.

"Вчера у меня был разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера: прошу ускорить направление, выбор экспертов, чтоб направить их в высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов", – сообщил П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, о чем информирует сайт президента.

П.Порошенко также сообщил, что с такой же просьбой в субботу он обратился и к президенту Франции Э.Макрону.

Теги: #совет #эксперты #порошенко #иностранные
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