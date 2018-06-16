Все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы в новосозданный Высший антикоррупционный суд - Порошенко

Все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы в новосозданный Высший антикоррупционный суд, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Позиция президента является абсолютно четкой – она выписана, и я прошу это перепроверить в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была определена абсолютно четко: что все дела, которые на момент создания Антикоррупционного суда переданы в какие-либо суды, должны быть немедленно перенаправлены в Антикоррупционный суд", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в субботу, о чем сообщает сайт главы государства.

П.Порошенко напомнил, что данная позиция вызвала критику. Он отметил, что Венецианская комиссия также рекомендовала начинать работу Высшего антикоррупционного суда "с чистого листа".

"Какая позиция и отношение президента к этому? Она не изменилась", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что если парламент поддержит его позицию, то он будет счастлив.

"Я считаю, что Антикоррупционный суд должен забирать себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительным, что можно это делать не лишь на этапе апелляции, а и на этапе первой инстанции. Это возможно", – сказал П.Порошенко.