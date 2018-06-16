Политика

22:48 16.06.2018

Высший Антикоррупционный суд заработает до начала президентской избирательной кампании

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Высший Антикоррупционный суд заработает до начала президентской избирательной кампании

Высший Антикоррупционный суд заработает до конца 2018 года, обещает глава украинского государства Петр Порошенко.

"Я буду делать все возможное, чтобы Антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам вечером в субботу, сообщает сайт президента.

По его словам, речь идет не только о создании условий для конкурса, а и о том, чтобы завершить конкурс, сформировать суд и запустить его.

Глава государства не уверен, поддержат ли его инициативу о запуске работы Высшего Антикоррупционного суда украинские политики, однако уверен, что она будет поддержана украинским народом и международными партнёрами.

"И точно, эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно, эта инициатива будет поддержана нашими партнерами", - отметил П. Порошенко.

Теги: #порошенко #антикоррупционный_суд
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