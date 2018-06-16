МИД Украины протестует против отказа омбудсмену Денисовой во встрече с Карпюком

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против отказа украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой во встрече с Николаем Карпюком несмотря на договоренности.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, Омбудсмену Денисовой отказали во встрече с М.Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", – написала спикер МИД Марьяна Беца в Твиттере в субботу.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой отказали во встрече с удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Н.Карпюком в субботу, 16 июня.